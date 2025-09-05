الرياض - كتبت رنا صلاح - اتخذ النجم اللبناني راغب علامة إجراءات قانونية بحق المسيئين في حملة إساءة ممنهجة طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن سمعته وحقوقه ليست محل جدل.

راغب علامة يلجأ للقانون لحماية سمعته

وشدد المكتب الإعلامي في بيان رسمي، على أن راغب علامة كان منذ انطلاق مسيرته الفنية مثالًا لاحترام القيم والأخلاق، في تعامله مع الجمهور والزملاء، وأن الإهانات التي طالته مؤخرًا لا تليق بمكانته ولا تعكس صورته الحقيقية كفنان وإنسان.



وأوضح البيان أن الإساءة تجاوزت حدود النقد، ما استدعى تحركًا قانونيًا لحماية كرامة الفنان وجمهوره، مؤكدًا أن المكتب سيواصل الدفاع عن حقوقه القانونية والأخلاقية بكل الوسائل المشروعة.



تفاعل جمهور راغب علامة مع البيان برسائل تضامن واسعة، مشيدين بأخلاقه ومسيرته الفنية، حيث كتبت إحدى المعجبات: "راغب علامة صوته فيه دفى وحنيّة، حضوره هيبة، وأغانيه صوت الناس مراية لمشاعرهم"، وعلّق آخر: "راغب علامة سفير لبنان، نعتز به وبوطنيته، ولكن للصبر حدود، وكرامته لا تُمسّ، والحق يُؤخذ بالقانون".