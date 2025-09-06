الرياض - كتبت رنا صلاح - شاركت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها اليوم السبت فرحة ولادة طفلتها الثالثة، عبر منشور في حسابها على "إنستغرام" كتبت فيه: "شيخة بنات جيلها، شرّفت قرة العين بشوفها، ونوّرت.. والحمد لله على هند القمر.. الحمد لله على أجمل قدر… رزقني الله روحاً من روحي، ونبضاً آخر لقلبي.. هند بنت محمد".

هند البلوشي تعلن ولادة طفلتها الثالثة

وأضافت في تعليقها: "اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه، على عظيم نعمك وكثير العطاء وأجمل النعم.. اللهم احفظها بعينيك التي لا تنام، واجعلها من البارين، وألبسها ثوب العافية واجعلها قرة عين لي ولوالدها يا رب العالمين".

وكانت هند البلوشي قد فاجأت جمهورها سابقًا بإعلان حملها خلال ظهورها التلفزيوني في برنامج "عيدكم مبارك" على شاشة تلفزيون الكويت، حيث أكدت حرصها على تعليم أبنائها عادات وتقاليد العيد، ومشاركتهم الصلاة وتعزيز القيم التربوية والسلوكية لديهم. كما كشفت أن ابنتها "عبير" توقفت عن حب نقش الحناء، معتبرة ذلك تغييرًا طبيعيًا في الذوق الشخصي للفتيات.

وتعد الطفلة الجديدة الثالثة للبلوشي، بعد طفليها جاسم وعبير، وقد سبق أن أعلنت عن زواجها الخامس بعد ظهورها مع زوجها في حفل Joy Awards 2025 بالسعودية. وكانت زيجاتها الأربع السابقة قد انتهت جميعها بالخلع، فيما أشارت في تصريحات سابقة إلى تفكيرها في الزواج مجددًا.