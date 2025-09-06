4 أعمال.. منة شلبي تعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة منة شلبي الفترة الحالية حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما حيث تشارك عدد من الاعمال الفنية.

فيلم هيبتا 2

تواصل منة شلبي التحضيرات النهائية لفيلم هيبتا - المناظرة الأخيرة، الذي يعد رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، وتقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، والعمل بطولة: كريم فهمي، منة شلبي، محمد ممدوح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، مايان السيد، وحسن مالك، والعمل قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، شاركت في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.

مسلسل درجة الغليان

تعاقدت منة شلبي خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل جديد بعنوان درجة الغليان، من تأليف محمد هشام عبية، وكان من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2026، قبل أن يستقر صناع العمل على تأجيل تصويره لما بعد رمضان 2026، والمسلسل من إنتاج صادق الصباح.

فيلم The Seven Dogs

كما تشارك منة شلبي في فيلم The Seven Dogs أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time، ويدور في إطار أكشن تشويقي، يحمل مفاجآت عديدة، الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، هنا الزاهد، ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هالة صدقي، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح.

فيلم فرقة الموت

وايضا انضمت منة شلبي مؤخر لفيلم فرقة الموت مأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، والعمل من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema وهشام عبدالخالق.