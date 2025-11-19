نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد أندية الدوري الإيطالي لانطلاق الجولة الثانية عشرة يوم السبت 22 نوفمبر 2025، وسط صراع قوي على القمة وضغط كبير في مراكز الهبوط، في موسم يُعد من الأكثر تنافسية في السنوات الأخيرة.

وتفتتح الجولة بأربع مواجهات قوية؛ حيث يلتقي بولونيا مع أودينيزي وجنوى أمام كالياري في تمام الرابعة عصرًا، ثم يستضيف يوفنتوس فريق فيورنتينا في مواجهة صعبة عند السابعة مساءً، قبل أن تختتم مباريات اليوم بقمة مثيرة تجمع أتلانتا ضد نابولي في العاشرة إلا ربع.

ويشهد الجزء العلوي من الجدول منافسة نارية بين إنتر وروما وميلان ونابولي، بينما تتصارع فرق القاع وعلى رأسها فيورنتينا وهيلاس فيرونا وبارما على النجاة من بداية صعبة قد تتعقد أكثر في حال التعثر خلال هذه الجولة.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة 12

1- إنتر ميلان - 24 نقطة.

2- روما - 24 نقطة.

3- ميلان - 22 نقطة.

4- نابولي - 22 نقطة.

5- بولونيا - 21 نقطة.

6- يوفنتوس - 19 نقطة.

7- كومو - 18 نقطة.

8- ساسولو - 16 نقطة.

9- لاتسيو - 15 نقطة.

10- أودينيزي - 15 نقطة.

11- كريمونيزي - 14 نقطة.

12- تورينو - 14 نقطة.

13- أتالانتا - 13 نقطة.

14- كالياري - 10 نقاط.

15- ليتشي - 10 نقاط.

16- بيزا - 9 نقاط.

17- بارما - 8 نقاط.

18- جنوى - 7 نقاط.

19- هيلاس فيرونا - 6 نقاط.

20- فيورنتينا - 5 نقاط.