نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فارس: لا فرق بين اللاعب المحلي والمحترف ودفاعي عن حسام حسن مستمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي محمد فارس خلال حلقة برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر 2 أن تصريحات حسام حسن الأخيرة لم تكن في التوقيت المناسب قبيل انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

وأشار فارس إلى أن ما تم تداوله لا يمثل "كلام كورة"، مؤكدًا أن تعليقه لا يختص بالجوانب الفنية فقط، وأنه لا يجب التعامل مع اللاعب المحلي وكأنه "نقيصة". وأضاف: "لقد بنينا تاريخ منتخب مصر منذ 2006 بلاعبين محليين مثل أبو تريكة وبركات ومتعب ومعوض، ولا يوجد فرق بين اللاعب المحترف والمحلي".

كما شدد فارس على أن كابتن حسام حسن كان يشارك بآرائه في استوديوهات التحليل بشأن أداء المنتخب والمدير الفني بشكل طبيعي، مؤكدًا أنه أخذ كامل مساحته للدفاع عنه وحقه في التأهل للبطولة.

تصريحات فارس تعكس دعمًا واضحًا للاعبين المحليين وتشدد على أهمية المساواة بينهم وبين المحترفين، حفاظًا على تاريخ وإرث المنتخب الوطني.