نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ تجهيزاته الكاملة لمواجهة شبيبة القبائل بمشاركة لاعبيه الدوليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريباته اليوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية، تحضيرًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري المقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي الدوليون على راحة أمس الثلاثاء بعد انتهاء معسكر منتخب مصر الأول والثاني، حيث خاض المنتخب الأول مباراتين وديتين أمام أوزباكستان وكاب فيردي، استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في يناير المقبل بالمغرب. بينما خاض المنتخب الثاني مباراتين وديتين أمام الجزائر تحضيرًا لكأس العرب المقرر إقامتها في ديسمبر بقطر.

وينتظم حاليًا سداسي منتخب مصر الأول في المران، وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، وطاهر محمد طاهر، إلى جانب ثلاثي منتخب مصر الثاني: كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف. كما يشارك ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الثاني.

ويشارك في تدريبات الفريق أيضًا اللاعبون المحترفون وهم: نيتس جراديشار، أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان، واليو ديانج، بعد انتهاء التزاماتهم الدولية مع منتخبات سلوفينيا، المغرب، تونس ومالي على الترتيب.

ويأتي هذا المران ضمن استعدادات الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل، حيث يركز الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي للاعبين وصقل الخطط التكتيكية قبل انطلاق منافسات دور المجموعات. كما يمنح المران اللاعبين فرصة للانسجام وفهم الخطط الجديدة بدقة، لضمان تقديم أداء قوي أمام الفريق الجزائري وتحقيق الانتصار في بداية مشوار الفريق الأفريقي، وسط طموحات جماهيرية كبيرة لتعزيز موقع المارد الأحمر على صعيد البطولة.