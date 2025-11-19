نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد آي سي ميلان في الدوري الإيطالي.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق إنتر ميلان لخوض واحدة من أبرز مواجهاته هذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي آي سي ميلان، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، في ديربي ينتظره عشاق الكرة حول العالم نظرًا لقيمته التاريخية وأهميته في سباق القمة.

وتُقام المواجهة على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو، وسط أجواء جماهيرية كبيرة من أنصار الإنتر الذين يأملون في استمرار سلسلة النتائج الإيجابية، بينما يدخل ميلان اللقاء بطموح خطف انتصار يعيده بقوة إلى الصراع على الصدارة.

يدخل إنتر المباراة متصدرًا جدول الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن روما، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 22 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف على نابولي، ما يمنح الديربي وزنًا مضاعفًا في هذه المرحلة من الموسم.

موعد مباراة إنتر وميلان في الكالتشيو

تقام مواجهة إنتر ميلان وآي سي ميلان يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، وذلك في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في الكالتشيو

تنقل المباراة حصريًا قناة الرابعة العراقية، صاحبة الحقوق الحصرية لبث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.