مرثية من النغم للسيمفونى بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل شوستاكوفيتش بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - فى أمسية تجمل خلالها المسرح الكبير بعظمة الموسيقى الكلاسيكية دشنت وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام العام 67 لأوركسترا القاهرة السيمفوني حيث أقيم حفلًا استثنائيًا إفتتح به سلسلة حلقات أعظم المؤلفات فى الموسم الفنى الجديد وقاده المايسترو أحمد الصعيدى بمشاركة عازفة الفيولينة سلمى سرور وجاء بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل الموسيقار الروسى العالمى ديمتري شوستاكوفيتش.

وخلاله برز فى آداء المايسترو أحمد الصعيدى عمق التواصل بين القائد والعازفين ليبدأ أوركسترا القاهرة السيمفونى كتابه فصل جديد فى تاريخه الإبداعى وتتجسد رسالة الأوبرا الرامية إلى عرض وتقديم روائع الفنون العالمية والاحتفاء بأعلام الموسيقى الكلاسيكية، وتضمن السيمفونية 12 لشوستاكوفيتش والتي مثلت مرثية من النغم مرصعة بالشجن والتحدى وعبّرت عن فترات فى حياة مؤلفاها وعلاقته بالحياة السياسية آنذاك في زمن مضطرب ومسكون بالتناقضات، هذا إلى جانب كونشرتو الفيولينه والأوركسترا لسيبيليوس والذى كشف مهارة العازفة سلمى سرور فى حالة فنية فريدة مزجت الشاعرية بالقوة والدقة.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفونى أعد للموسم الجديد برنامجًا زاخرًا بالأعمال الكلاسيكية الخالدة واستضافات مميزة لقادة وعازفين محليين وعالميين تأكيدًا لمكانة الفنون الجادة على الساحة الثقافية والفنية المصرية.