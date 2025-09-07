لهذا السبب.. رنا رئيس تتربع على عرش التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة رنا رئيس محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما ترددت انباء حول تعرضها لوعكة صحيه مفاجأة.

سبب تصدر رنا رئيس التريند

وتعرضت رنا لوعكة صحيه مفاجأة بسبب إجهاض طفلها الأول، وتم نقلها إلى المستشفى اليوم لإجراء عملية دقيقة بالمنظار، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية.

أحدث أعمال رنا رئيس

ومن ناحية اخري، تعاقدت رنا رئيس مؤخرًا على المشاركة في فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي، إنتاج أحمد السبكي، ويشارك في الفيلم كل من: سينتيا خلفية، صابرين، انتصار، رنا رئيس، آية سليم، مريم الجندي، وآخرين.

اخر اعمال رنا رئيس

وكان اخر اعمال رنا رئيس هو مسلسل روح جدو، والذي كان ثاني بطولاتها المُطلقة في الدراما، ودارات احداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، تقدم خلاله رنا رئيس شخصية طبيبة تجميل، تجد كتاب كان يملكه أجدادها، يغير مجرى حياتها، فيما يظهر إسلام إبراهيم بشخصية خطيبها، وتلعب انتصار دور عمتها، وتقدم سلوى عثمان شخصية والدة إسلام وحماة رنا.

وايضا شاركت في مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم.

قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، يقدم خلاله عمرو سعد شخصية المعلم جارحي، الذى يخرج من السجن في الحلقة الأولى، ويسعى للانتقام من أعدائه وكل من غدر به، فيما يقدم أحمد زاهر شخصية الجباس وهو عدو عمرو ضمن الأحداث، وتظهر إلهام شاهين بدور اعتماد الهواري وهي زوجة خالد الصاوي والد عمرو سعد بالعمل.