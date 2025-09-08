تعرف على سر تصدر لبنى عبد العزيز تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطف اسم الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز الأضواء خلال الساعات الأخيرة بعدما تصدرت تريند جوجل، وذلك قبل ظهورها المنتظر مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» يوم الأحد 7 سبتمبر الجاري، حيث تعود من جديد إلى أجواء الزمن الذهبي للسينما المصرية.

وتفتح النجمة القديرة قلبها أمام الجمهور لتروي ذكريات ثمينة من مشوارها الفني الحافل، وتكشف للمرة الأولى عن كواليس أعمالها التي ما زالت عالقة في ذاكرة عشاق السينما، كما تستعيد محطات هامة من مسيرتها مع كبار النجوم الذين شاركوها رحلة المجد والإبداع.

الجدير بالذكر أنّ لبنى عبد العزيز كانت قد حصلت مؤخراً على تكريم رفيع من الهيئة الوطنية للإعلام بمنحها «وسام ماسبيرو للإبداع»، تقديراً لعطائها الفني الكبير ودورها البارز في ترسيخ مكانة الفن المصري كقوة ناعمة مؤثرة.

أما عن آخر ظهور سينمائي لها، فكان في فيلم «جدو حبيبي» عام 2012، الذي شاركها بطولته الراحل محمود ياسين، بشرى، وأحمد فهمي، من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.