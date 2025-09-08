وداعًا مصطفى الخضري.. رحيل وجه مألوف في ذاكرة الدراما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة حزينة للوسط الفني والجمهور، غيّب الموت الفنان القدير مصطفى الخضري الذي رحل عن عالمنا بعد صراع قصير مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة ممتدة من السبعينيات وحتى العقد الثاني من الألفية الجديدة. وقد أعلنت زوجته، السيدة عزة المهدي، خبر وفاته مؤكدة أنه دُفن ظهر الأحد عقب تشييع جثمانه من مستشفى المحور بالقاهرة، على أن يقام العزاء يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر بمسجد الشرطة.

الخضري، الذي حمل ملامح لا تُنسى وصوتًا مميزًا، ربما لم يكن بطلًا أول في أعماله، لكنه ظل حاضرًا في أذهان المشاهدين عبر أدوار تركت أثرًا خاصًا. فمنذ انطلاقته في السبعينيات، شارك في سلسلة من الأعمال الدرامية التي شكلت جزءًا من ذاكرة الشاشة المصرية، مثل مسلسل "العملاق" (1979)، و"حكايات هو وهي" (1985)، و"الوتد" (1996)، كما ظهر في أعمال لاحقة أبرزها "النار والطين" (2012).

ويُذكر أن دوره في الملحمة الوطنية "رأفت الهجان" (1990) حين جسّد شخصية جدعون ظل علامة فارقة في مسيرته، حيث أضفى عليها عمقًا وحضورًا لا يزال يعلق في ذاكرة المشاهدين. وعلى صعيد السينما، قدّم الخضري عددًا من الأدوار المهمة رغم قلة أعماله، من أبرزها فيلم "المجنون" (1988) و"نصف دستة مجانين" (1991)، حيث أثبت أنه قادر على التنقل بين الكوميديا والدراما بمرونة واضحة.