لبنى عبد العزيز عن عبدالحليم حافظ: "ملحقتش اودعه"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالاأسرار حلّت الفنانة لبنى عبد العزيز ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، حيث كشفت عن العديد من أسرار في حياتها الفنية، وعلاقتها بالفنان عبد الحليم حافظ.

تصريحات لبنى عبد العزيز



وقالت لبنى عبد العزيز: "عبد الحليم حافظ آخر واحد ودعني وأنا مسافرة أمريكا، قالي أوعديني إنك راجعة، بس للأسف أكتر حاجة زعلتني من سفري إني ملحقتش أودعه واتوفى وأنا مسافرة وخبّوا عليّا خبر الوفاة وأول ما رجعت زورت قبره وقريت له الفاتحة".

وعن أعمالها الفنية منذ الصغر قالت لبنى عبد العزيز: "طول ما بتفرج على أعمالي بحط إيدي على عيني، ولما بسمع صوتي بحط إيدي على ودني، مبقدرش أشوف نفسي أبدًا".