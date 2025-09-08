وزير المالية أحمد كجوك: لازم الناس تعرف إن الوزير مواطن عادي في الآخر وبيرجع بيته لأسرته آخر كل يوم

القاهرة - محمد ابراهيم - في انفراد جديد لبرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، حيث استضاف وزير مالية مصر د. أحمد كجوك لأول مرة في "واحد من الناس" في حوار حصري مليء بالانفرادات.

حوار المكاشفة والمفاجآت، وقال وزير المالية إنني أتضايق عندما أجد أن هناك ضيقًا من الناس على قرار ما، ومن الممكن أن يكون القرار مهمًا ولكنه على المدى القصير من الممكن أن لا يكون إيجابيًا، وهناك أمور بيتم الإعداد لها جيدًا والتواصل بشكل جيد وتلاقي قبول واستحسان، وهذه الأمور تحتاج إلى توضيح القرار وتسويقه وشرحه.

وتابع "أنا في الآخر مواطن وأعود إلى منزلي وأصدقائي والعائلة ومن الممكن أن أسمع نفس الكلام.. وهذا الأمر مهم جدًا ولأول مرة أتحدث في هذه النقطة، وهي عندما تحدثت مع زملائي بمصلحة الضرائب، عندما تنتهي من عملك وتعود إلى منزلك ومجتمعك تحب تسمع كلمة كويسة ولا تحب تسمع "انتو عاملين فينا إيه؟".

وأضاف “من بداية القصة لازم نكون عارفين أننا بنشتغل عند الناس”.

وأجاب على سؤال "هل الناس تظلم وزير المالية؟" فقال: "أنا أحلم أن أغير هذه النظرة فهناك بعض الوزارات مطالبة بأن تأخذ قرارات قد تكون أكثر صعوبة وتقبلًا، واعتقد أن هناك مساحة كبيرة الآن لأن تتغير هذه الصورة".

وتابع: “ووزارة المالية بكل من يعمل بها يجب أن ندرك أنها مؤثرة جدًا في الاقتصاد المصري وفي حياة الناس، وأن اختصار دور وزارة المالية في المؤشرات المالية فقط يجب أن نغير هذا المفهوم لأن المؤشرات المالية جزء من كل".

واردف: "ولا أكون سعيدًا بالتأكيد والمؤشرات المالية إيجابية والاقتصاد نتائجه ليست جيدة، وأكثر ما يؤثر على ميزانية الدولة هو النشاط الاقتصادي "قولًا واحدًا" وشركائنا "الممول"، وأن تكون أوضاع المستثمر ليست بالشكل المطلوب".

واختتم: “وأكثر ما يفيد ميزانية الدولة عندما يكون النشاط الاقتصادي قوي والاستثمار قوي وأداء جيد واستثمارات جديدة وفي ربحيات من الأفراد والشركات بشكل عام”.



