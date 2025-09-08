تامر حسني يدعم محمد سامي بعد إعلان عودته بمسلسل "رد كليتي" (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج محمد سامي منذ ساعات قليلة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عودته للدراما المصرية مرة أخري بمسلسل جديد من تأليفه وهو بعنوان "رد كليتي".



حيث نشر سامي قائلًا: " “رد كليتي” للمخرج محمد سامى ، بسم الله، بكتب مسلسل جديد، سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية والأعلي مشاهدة وجدل،حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي، هصور إمتي ومين الأبطال وهينزل إمتى !! ، كل ده معرفهوش لسه ولا فبالي، اللي أعرفه أنه سيكون أرقي وأميز أعمالي وسيكون عمل يحترمه ويقدره كل بيت عربي، إدعولي يخلص بنفس القوة اللي بدأ معايا بيها ،اللي مفرحني في العمل ده، إني كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جدا بالنسبالى وهي إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق يكون فني بحت زي أعمال كتير إتقدمت زمان من أساتذتنا وإزاي أقدر أخد موضوع يهم المجتمع لقوة الجذب اللي إعتادها الجمهور العربي مني وماتبقاش مشاهداته محدودة أو نخبوي مع إحترامي لمحبي الأعمال النخبوية وإزاي أغير تماما عن كل حاجة قدمتها وأعمل بنصيحة الأستاذ طارق الشناوي وهي التغيير قبل تشبع الجمهور والحمد لله لقيت ده في مشروعي الجديد، الله الموفق ويكمل إن شاء الله على خير"

منشور محمد سامي

دعم تامر حسني للمخرج محمد سامي

وقد علق نجم الجيل تامر حسني على منشور المخرج محمد سامي دائمًا قراره وذلك من خلال خاصية التعليقات عبر "فيسبوك" حيث علق قائلًا: "ربنا يكرمك يا محمد، صح كده احسنت قولًا ومتأكد هيبقى قولًا وفعلًا، وزي ما تميزت وبقى في نهج واضح ليك نجح لسنين طويله، بعد كلامك ده حسيت انك ان شاء الله هتعمل خطوه مهمه هتبقى نقله كبيره ليك ولدرامتنا المصريه والعربيه والمكسب الكبير هيبقى للجمهور ربنا يوفقك يا حبيبي".

تعليق تامر حسني على منشور محمد سامي

وقد قام المخرج محمد سامي بالرد على تعليقه قائلًا: "بحبك يا وش السعد يا صاحبي وأخويا الجامد جدا"