اخرهم «سوا سوا».. 6 أعمال جمعت أحمد مالك وهدى المفتي بين السينما والدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد مالك مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «سوا سوا»، وتشاركه في بطولته هدى المفتي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2026، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة الصباح.

أعمال جمعت أحمد مالك وهدى المفتي

اجتمع أحمد مالك وهدى المفتي في أكثر من عمل خلال السنوات الأخيرة بين الدراما والسينما، حيث سبق وتعاونا في 6 أعمال فنية.

مسلسل مطعم الحبايب

تعاون أحمد مالك وهدى المفتي في مسلسل مطعم الحبايب، بجانب بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، حمزة العيلي، محمود البزاوي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، إنعام سالوسة، عايدة رياض، مجدي بدر، وآلاء علي، المسلسل مكوّن من 12 حلقة فقط.

فيلم كيرة والجن

اجتمع أحمد مالك وهدى المفتي في فيلم كيرة والجن، أخرجه مروان حامد عن رواية أحمد مراد، لم يكن مجرد عمل سينمائي بل كان ملحمة وطنية وتجربة بصرية ودرامية مبهرة جمعت بين الأداء القوي والتاريخ المشوّق، دارت أحداث كيرة والجن حول الكفاح ضد الاحتلال البريطاني لمصر في فترة 1919، والعمل مأخوذ عن رواية 1919 لـ أحمد مراد.

مسلسل تحقيق

شارك الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي في مسلسل تحقيق، والذي دارات احداثه حول رواية تستفز خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن في حياتهم، فيبدأ (هشام) في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.

مسلسل بيمبو

وايضا شاركا في مسلسل بيمبو بجانب ويجز، سينتيا خليفة، ومن تأليف محمد أديب وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، ودارات احداثه في إطار كوميدي إجتماعي، حول بيمبو الذي يعمل في يبيع المخدرات حتى يتمكن من سداد ديونه وذلك بعد فقد أمواله في حادث سرقة، ويتحول لمحقق يبحث حل جريمة قتل امرأة واختفاء أخرى.

مسلسل نمرة اتنين

كما تعاونا في مسلسل نمرة اتنين، يشارك في بطولة الحلقات كل من: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، صبا مبارك، أحمد السعدني، سارة طيبة، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.

فيلم رأس السنة

و أحمد مالك وهدى المفتي شاركا في فيلم رأس السنة، الذي دارات احداثه خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معًا.