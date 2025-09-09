أحمد ماهر: 'اللي يتكلم على مصر لازم يتوضى ويتمضمض بالمسك'

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الفنان أحمد ماهر، على تصريحات الممثل السوري سلوم حداد بشأن إنتقاده لفنانين مصر، موضحًا أنه يجب عليه أن يثقف نفسه ويراجع تاريخ مصر جيدًا قبل أن يتحدث.



وتابع أحمد ماهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "اللي يتكلم عن مصر لازم يتوضي ويتمضمض بالمسك، مينفعش التقويل والتلسين على مصر وفنانيها اللي هما رواد هذه المهنة، فنانين مصر صدروا الفن للمنطقة العربية.. مين يغفل أن السينما المصرية قدمت فجر الإسلام ورابعة العدوية".



وأضاف أحمد ماهر، أنه في حالة ذهول من تصريحات سلوم حداد، فكيف يغفل هويتي وهو يعلمني جيدًا وقابلني أكثر من مرة، متسائلًا: أين بصمة سلوم حداد في الساحة العربية من الفن، فنحن لدينا جيش كبير من الفنانين مثل محمود المليجي وجلال الشرقاوي.



وأوضح أحمد ماهر، أن سلوم حداد لم يكلف نفسه بالبحث عن الفنانين الذين أجادوا تقديم اللغة العربية الفصحى في أعمالهم الفنية، معقبًا: "أنا قابلت سلوم كتير علشان كده بقوله استحي وعيب اللي أنت بتقوله".