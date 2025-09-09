 بلدية مادبا تطلق معرض الكتاب واللوحات التشكيلية

الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت بلدية مادبا الكبرى، بالتعاون مع مديرية ثقافة مادبا، فعاليات معرض الكتاب واللوحات الفنية للفنانة التشكيلية ملك الشوابكة، وذلك في قاعة الكرامة شرقي المدينة.

وتضمن المعرض مجموعة من الكتب المتنوعة واللوحات الفنية التشكيلية التي جسدت رؤى إبداعية معاصرة، إضافة إلى فعاليات مخصصة للأطفال تهدف إلى تنمية المطالعة والفنون لديهم في أجواء تعليمية وترفيهية.

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، إن إقامة هذا المعرض يأتي في إطار جهود البلدية لدعم النشاط الثقافي والفني، وتعزيز مكانة مادبا كمدينة حاضنة للإبداع.

وقال مدير ثقافة مادبا، محمد الرواحنة، إن التعاون المثمر مع البلدية أسهم في تقديم فعالية تجمع بين المعرفة والفن وتفتح المجال أمام مشاركة مختلف فئات المجتمع.