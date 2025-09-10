لهذا السبب.. عمرو ستين يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم المطرب الشاب عمرو ستين تريند جوجل بعد الإعلان المفاجئ عن وفاته، حيث خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور معًا وكانت نور عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، أول من أعلن الخبر عبر منشور مؤثر على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، ناعية خطيب شقيقتها مريم عامر منيب بعبارة مليئة بالأسى: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خطيب أختي مريم، عمرو ستين، في ذمة الله".

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل غدًا الأربعاء عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يُدفن جثمانه بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وفقًا لما أعلنه أصدقاؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن عمرو ستين قد دخل عالم الغناء عام 2012 بإصدار ألبومه الوحيد "مسافر" الذي ضم عشر أغنيات تعاون فيها مع أبرز الشعراء والملحنين مثل أحمد حسني، أمير طعيمة، محمد عاطف، وتامر علي، بينما تولى الموزع الموسيقي تميم مسؤولية التوزيع الكامل للألبوم. وقد لفت الأنظار حينها بلقب "ستين"، الذي لم يكن اسمًا فنيًا كما اعتقد البعض، بل هو لقب عائلته الحقيقي، كما صرح بنفسه في لقاءات سابقة.