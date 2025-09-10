«سندريلا».. ميرنا نور الدين تتألق بفستان أسود

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة ميرنا جميل في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما ظهرت بإطلالة مثيرة صيفية.

أحدث ظهور لـ ميرنا جميل

وظهرت ميرنا جميل بفستان مشجر باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وتركت خصلات شعرها منسدلا علي كتافيها.

أحدث اعمال ميرنا جميل

أيضًا تعاقدت ميرنا جميل خلال الفترة الماضية على بطولة فيلم الساحل الشرير إلى جانب علي ربيع، والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل العديد من المفاجآت، وكان من المقرر أن يتولى سامح عبدالعزيز إخراجه قبل رحيله.

تشارك ميرنا جميل في فيلم كوميدي جديد بعنوان الكراش، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في الفيلم بجانب داود وميرنا، كل من: شيرين رضا، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرين.

وبدأت ميرنا خلال الفترة الماضية، تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، والذي جاء آخر أجزائه بعنوان دوري الأبطال وعُرض عام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من بطولة شيكو، هشام ماجد، وإخراج معتز التوني.

اخر اعمال ميرنا جميل

وكان اخر اعمال ميرنا جميل هي مسرحية ألف تيتة وتيتة مع أكرم حسني، ومسرحية إس إس هانم من بطولة إسعاد يونس، وانتهى عرض العملين في شهر نوفمبر 2024، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض