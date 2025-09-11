الثقافة تطلق قافلة بقرية أولاد سلامة في سوهاج ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، قافلة ثقافية بقرية أولاد سلامة بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه كلمة جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي الذي أكد الحرص على وصول الثقافة لكل مواطن في قريته، مؤكدا أن القافلة الثقافية جسر يربط بين الفن والمعرفة والمجتمع.

وأوضح أحمد فتحي مدير عام ثقافة سوهاج أن أنشطة القوافل تهدف إلى تقديم الفنون لكل أهالينا في القرى، لتكون جزءا من حياتهم اليومية وتلهم الجيل الجديد.

وتضمن اليوم عرض فيلم تسجيلي سلط الضوء على إنجازات الدولة المصرية وأهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها بعد ثورة 30 يونيو.

كما شهد محاضرة توعوية بعنوان "التمسك بالأخلاق الحميدة" قدمها الشيخ حسن شيخون، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالقيم والأخلاق الكريمة، مؤكدا أن الأخلاق هي أساس بقاء الأمم. وشهدت القافلة أمسية شعرية شارك فيها عدد من الشعراء.

وقدمت فرقة قصر ثقافة سوهاج للآلات الشعبية عروضا فنية متنوعة. كما نفذ أحمد السيد، أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع، ورشة فنون للأطفال المشاركين بالقافلة. وأُقيمت القافلة تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي ومن خلال فرع ثقافة سوهاج، ضمن برنامج الأنشطة لشهر سبتمبر الجاري.