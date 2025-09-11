ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلون بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - أحتفل أبطال فيلم "ماما وبابا" بالعرض الأول للفيلم في حفل ضخم وسط الجمهور بالسعودية داخل مجمع سينمات فوكس وذلك احتفالا ببدء عرضه بدول الخليج والوطن العربي بجميع دور العرض السينمائية

أبرز الحضور:

وحضر العرض الخاص النجمة ياسمين رئيس والنجم محمد عبد الرحمن والمنتج محمد رشيدي الذي كان في استقبالهم القائمين عالعرض وسط استقبال حافل من الحضور.

قد حقق فيلم "ماما وبابا" بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن إيرادات جيدة الأسبوع الماضى إيرادات بلغت أكثر من ٤ ملايين جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين عرض أكثر من ١٠ مليون جنيها بدور العرض السينمائية.

فريق عمل فيلم ماما وبابا:

فيلم (ماما وبابا) بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وئام مجدى، أحمد محمدى ومن الأطفال يزن صلاح وخديجه احمد والفيلم فكرة رحمة فلاح وتأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعى وإنتاج محمد رشيدى رشيدي فيلمز وياسر صلاح وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.