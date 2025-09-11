لأول مرة.. نيفين وغادة رجب يقدمان دويتو «السهرة حلوة»

القاهرة - محمد ابراهيم - «السهرة حلوة».. نيفين وغادة رجب تبدعان في دويتو جديد

طرحت المطربة نيفين رجب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أحدث أغانيها، والتي تجمعها بشقيقتها المُطربة الكبيرة غادة رجب، والتي تحمل اسم «السهرة حلوة»، وهي الأغنية الأولى التي تجمع الشقيقتين غادة ونيفين.

تفاصيل أغنية السهرة حلوة

وجاءت «أغنية السهرة حلوة» من كلمات لؤي الجوهري ألحان أحمد زعيم توزيع شريف قاسم جيتار أحمد حسين صوليست محمود شاهي طبلة ماجد الصوان ميكس وماستر محمد جودة، إخراج أحمد جريزمان.

أغنية السهرة حلوة بالذكاء الاصطناعي

وقدما نيفين وغادة الكليب، الذي أخرجه جريزمان، على طريقة الذكاء الاصطناعي، واحتوى على مشاهد من إحدى السهرات على شاطئ البحر، وقت الغروب، ويلتف الحضور حول العازفين ونيفين وغادة أثناء الغناء.

كلمات أغنية السهرة حلوة

السهرة حلوة

والناس تجنن

مزيكا رايقة قاعدين ندندن

ويا الحبايب الحزن غايب

وياهم سيبنا الله يحنن

الفين ماشا الله

على أحلى لمة

الكل حاضر

الدعوة عامة

نسوي الهوايل

ده القلب شايل

نرتاح شوية

نفرح بذمة

حبة انبساط

مزاج رقص ع الاغاني

للاكتئاب علاج ننسى ونفصل ثواني

أملوا المكان جنان ليه نستنى تاني

مش فارقة كاني ولا فارقة ماني

ويا وقت طول

ده اليوم بتاعنا

خلينا ننسى أيام وجعنا

ولو الليلة دي طبقنا عادي

ماهو ياما نمنا كان أيه نفعنا