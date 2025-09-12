تعرف على سر تصدر شيرين عبد الوهاب تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت النجمة شيرين عبد الوهاب في أن تتصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعد طرح أغنيتها الوطنية الجديدة "غالية علينا يا بلدنا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، لتعود من جديد إلى صدارة المشهد الغنائي بأغنية تحمل الكثير من المعاني الوطنية الصادقة.

الأغنية جاءت نتاج تعاون فني ضخم يجمع شيرين بكبار صناع الموسيقى في مصر، حيث كتب كلماتها الشاعر تامر حسين، ولحنها الفنان عمرو مصطفى، بينما تولى التوزيع الموسيقي المتميز توما، ليشكل العمل حالة فنية مكتملة الأركان تمزج بين الإحساس العذب لصوت شيرين وروح الانتماء التي تعكسها كلمات الأغنية.

شيرين بدورها روجت للعمل عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها مقطعاً من الأغنية وعلقت قائلة: "جمهوري الغالي ألف شكر على دعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان.. انتظروا مفاجأة كبيرة من شيرين وعمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا".

وفي الوقت نفسه، ارتبط اسم شيرين خلال الأيام الماضية بشائعة حول مشاركتها في حفل غنائي يجمعها بالفنان فضل شاكر في مدينة جدة يوم 19 سبتمبر الجاري، إلا أنها سارعت إلى نفي الأمر بشكل رسمي من خلال بيان أصدره مكتبها الإعلامي، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وداعية جمهورها إلى متابعة أخبارها فقط عبر حساباتها الرسمية.

وبهذا الجمع بين نجاح جديد على الساحة الغنائية وتوضيح الحقائق لجمهورها، تثبت شيرين عبد الوهاب أنها ما زالت واحدة من أهم الأصوات العربية القادرة على تصدر التريند في أي لحظة، سواء بأعمالها الفنية أو بحضورها الطاغي على الساحة.