ليلي كولينز تثير الجدل بظهورها النحيف في باريس قبل عرض الموسم الخامس من Emily in Paris

القاهرة - محمد ابراهيم -

لفتت النجمة العالمية ليلي كولينز الأنظار بإطلالتها الأخيرة في باريس، حيث حضرت عرض أزياء دار كالفن كلاين لمجموعة ربيع 2026 بتوقيع المصممة فيرونيكا ليوني وبدت الممثلة البالغة من العمر 36 عاماً بنحافة ملحوظة، الأمر الذي أثار الكثير من التعليقات، خاصة مع الإشارة إلى أن ذلك قد يكون مرتبطاً بمتطلبات شخصيتها في الجزء الجديد من مسلسلها الشهير Emily in Paris.

ومن المنتظر أن تطرح منصة نتفليكس الموسم الخامس من العمل في 18 ديسمبر المقبل، حيث تعود كولينز لتجسيد شخصية “إميلي” إلى جانب نخبة من النجوم منهم آشلي بارك، لوكاس برافو، وكاميل رازات، ولوسيان لافيسكاونت.

أحداث المسلسل

تتمحور قصة Emily in Paris حول شابة أمريكية طموحة تعمل في مجال التسويق، تجد نفسها فجأة في قلب العاصمة الفرنسية بعد انتقالها للعمل بشركة متخصصة في التسويق الفاخر. وبين محاولتها إثبات ذاتها أمام زملائها الجدد، تنطلق في رحلة مليئة بالتحديات المهنية والمغامرات الشخصية، إلى جانب مواقف رومانسية متشابكة.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب ليلي كولينز، كل من فلبين ليروي بوليو، أشلي بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جيري، كميل رازات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، وكيت والش.