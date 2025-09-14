عمرو الليثي لأبواب الخير: ربنا عالم بكل لحظة حزن بتوجع قلوبكم.. وسيجبركم بعوضه الجميل الكريم

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الإعلامي د. عمرو الليثي: "إن كل خسارة في حياتكم كانت مكسب، وكل منع كان وراءه نعمة وفضل." "وكل حاجة اتصرفت عنكم كانت شر."

تصريحات عمرو الليثي:

وأضاف خلال برنامج أبواب الخير على راديو مصر: "مش كل الناس بتشوف الحكمة من المواقف اللي شكلها كله وجع، لكن باطنها رحمة وخير، لازم تعرفوا أن اللي بيقع منكم في الطريق بيقع علشان أنتم تستحقوا أحسن من كدة." "وهييجي بداله حاجة تليق بصبركم."

وتابع: "ربنا عالم بكل الألم اللي بتعانوا منه.. وكل لحظة حزن بتوجع قلوبكم، وهيجبركم بعوضه الجميل الكريم. ولنتذكر قوله تعالى في سورة النور: "لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم."

واختتم الليثي الحلقة بقصة ملهمة لسيدة فاضلة فقدت زوجها في لحظة بعد ما ترك لها 3 أطفال: "في يوم وليلة الدنيا بقت ضلمة في عيونها، طردت من بيتها لأنها ما قدرت تدفع الإيجار المتأخر، باعت عفشها والذهب اللي عندها، ووجدت نفسها في الشارع بلا مكان ولا مأوى."

وأكمل: "ولكن هناك سيدة طيبة فتحت لها بيتها علشان تحميها من التشرد هي وأولادها،ووكتبت على أحد جروبات الفيس بوك قصة هذه السيدة اللي اتبدل بها الحال بين يوم وليلة على أمل تلاقي غرفة مع أطفالها."

وأردف: "تخيلوا.. البوست اتحول إلى مئات التبرعات، واحد اتبرع بشقة صغيرة وناس تانية اتبرعوا بعفش وأجهزة كهربائية وناس اتبرعت بملابس ونقود، وفى لحظة لقت الأم نفسها في بيتها الجديد، ماكنتش مصدقة نفسها وإزاي الكابوس اللي عاشته بقى الحياة الطيبة اللي لقيتها. الحكاية دي بتقول إن الدنيا لسه بخير، وإن الناس الحلوة لسه بتجبر بالخواطر تحت أي ظروف، وإن ربنا ما بينساش حد، وإن قصص الخير كثيرة أوي وموجودة في كل بيت وشارع."