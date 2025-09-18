صور نادرة لـ ليلى علوي تسبق انطلاق تصوير فيلمها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مجموعة صور نادرة لها من أرشيفها الفني، ظهرت فيها بإطلالات مختلفة من زمن الفن الجميل، وعلّقت عليها قائلة: "ذكريات من اللحظة الذهبية".

ليلي علوي تتالق في "ابن مين فيهم"

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء ليلى علوي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "ابن مين فيهم"، والذي يعد أول تعاون يجمعها بالمخرج هشام فتحي، ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد بعد نجاحات سابقة جمعتهما في أكثر من عمل.

ابطال فيلم "ابن مين فيهم"

الفيلم من تأليف لؤي السيد، ويضم نخبة من النجوم الشباب من بينهم أحمد عصام السيد، فيما يُنتظر الإعلان عن باقي أسماء فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

اخر اعمال ليلي علوي

وكان اخر اعمال ليلي علوي هو فيلم المستريحة بطولة عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

وايضا شاركت في مسلسل “دنيا تانية”، وشاركها في العمل: وفاء صادق، أشرف زكي، فراس سعيد، مي سليم، ليلى عز العرب، مجدي كامل، ولاء الشريف، نورهان، عمر أبو النجا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.