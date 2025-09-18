الرياض - كتبت رنا صلاح - شارك وفد فني أردني في فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي بدورته الثانية، والذي انطلق في بغداد، بمشاركة نخبة من النجوم العرب وصناع السينما والنقاد والإعلاميين من مختلف الدول العربية والعالم.

مشاركة أردنية في مهرجان بغداد السينمائي الدولي

ويتضمن المهرجان، الذي انطلق في 15 أيلول الحالي، عروضًا للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام الوثائقية، إضافة إلى أفلام الرسوم المتحركة، وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة.



وأكد مدير الإذاعة الأردنية، المخرج مهند الصفدي، أن المشاركة الأردنية في هذه الدورة تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والثقافي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخيرات الثقافية والفنية، مشيدًا بالمستوى التنظيمي الرفيع للمهرجان، الذي يرأسه الدكتور حكمت البيضاني، لما تضمنه من عروض سينمائية مهمة تعكس حيوية المشهد الثقافي والفني في العراق، ورصانة مضامين المشاهد السينمائية.



وعلى هامش مشاركته، زار الوفد الأردني مقر نقابة الفنانين العراقيين في بغداد، حيث كان في استقبالهم النقيب الدكتور جبار جودي.

ورحّب جودي بالوفد الأردني، مثمّنًا هذه الخطوة التي تعكس عمق الروابط الثقافية والفنية بين البلدين.



وأكد أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز الخبرات المشتركة بين البلدين، ودعم الحركة الفنية العراقية والأردنية وتطويرها بما يواكب مكانتها في المشهد العربي.