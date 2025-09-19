عبير صبري تتألق في أحدث ظهور وتخطف الأنظار بإطلالتها الأنيقة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، معلقة عليها بكلمات رومانسية: “أنا فقط من يضيء نور قلبي”.

أحدث ظهور لـ عبير صبري

تميزت عبير بإطلالة أنيقة وجذابة، إذ اختارت ملابس تعكس أنوثتها وتبرز قوامها المتناسق ورشاقتها، فيما اعتمدت مكياجًا بسيطًا بألوان هادئة، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، لتكمل بذلك أناقتها الطبيعية والمميزة.

أحدث ظهور لـ عبير صبري

ويذكر ان عبير صبري تنتظر عرض مسلسل جديد بعنوان زمالك بولاق، يشاركها بطولته خالد الصاوي وباسم سمرة، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال وزوجة الصاوي، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات.

ابطال مسلسل زمالك بولاق

ويضم مسلسل زمالك بولاق من بطولة عبير صبري، خالد الصاوي، باسم سمرة، انتصار، نسرين أمين، وميمي جمال، والعمل من تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.

آخر أعمال عبير صبري

بينما كان آخر أعمال عبير صبري هو مسلسل "الحلانجي" الذي نافس في موسم دراما رمضان الأخير، وضمت قائمة أبطال العمل: محمد رجب، أيتن عامر، دانا حلبي، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، سامح الصريطي، الراحلة إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.