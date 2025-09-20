الرياض - كتبت رنا صلاح - تصدّرت خبيرة التجميل المصرية مي كمال الدين حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت مباشرة انفصالها عن الفنان أحمد مكي، عبر رسالة نارية نشرتها على خاصية "الستوري" في حسابها على منصة "إنستغرام"، أنهت بها حالة الجدل والشائعات التي طالت علاقتهما خلال الفترة الماضية.

مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي برسالة صادمة

وكتبت مي في تدوينتها: "أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي ومش هحب بعده.. وبعلن انفصالي للمرة المليون، ربنا يوفقه في حياته"، في تعبير واضح عن مشاعرها تجاه العلاقة التي انتهت رسميًا.



وكانت مي قد أعلنت في وقت سابق أن العلاقة بينهما انتهت، مؤكدة أن "أنا وأحمد منفصلين وكل الكلام غير كده إشاعات"، في محاولة منها لوضع حد للتكهنات التي ربطت اسمها بالفنان المصري.

وجاء تصريحها الأخير بعد موجة من الأخبار التي تداولتها بعض الصفحات حول استعداد مكي للزواج مرة أخرى بعد انفصاله عن والدة ابنه "أدهم"، وسط تكهنات بأنها هي العروس المنتظرة، إلا أن إعلانها العلني بدّد تلك الأقاويل، فيما التزم مكي الصمت تجاه ما يُثار حول حياته الخاصة.



ويُعرف الفنان أحمد مكي بحرصه الدائم على فصل حياته الشخصية عن الأضواء، إذ يفضّل أن يكون حضوره الإعلامي مقتصرًا على أعماله الفنية من دراما وسينما، دون الخوض في تفاصيل أسرته أو علاقاته، وهو ما جعل تصريح مي كمال الدين يحظى باهتمام واسع من الجمهور والمتابعين.