نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام الأنشطة الصيفية بثقافة بني سويف بمعرض فني للموهوبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم فرع ثقافة بني سويف التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات الأنشطة الصيفية بمعرض فني استضافه قصر ثقافة بني سويف، في إطار برامج وزارة الثقافة الرامية لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال.

افتتح المعرض الكاتب أحمد حلمي مدير عام ثقافة بني سويف، والدكتورة ألطاف رياض مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف، وسط حضور جماهيري من الأسر والأطفال المشاركين.

المعرض الذي أشرفت على تنفيذه الفنانة ريهام أحمد، أخصائي الفنون التشكيلية بقصر الثقافة، ضم 205 عملا فنيا من إنتاج 44 طفلا شاركوا في الورش الصيفية للرسم والفنون التشكيلية، تحت إشراف الفنان التشكيلي والأكاديمي مؤنس حسين مغربي. وقد تنوعت الأعمال بين لوحات فنية ومجسمات ومشغولات يدوية، عكست ابتكارات الأطفال ورؤاهم الجمالية المتنوعة.

وتخلل المعرض فقرة فنية مميزة لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف، حيث قدم أعضاء الفرقة عروضا استعراضية تفاعل معها الحضور.

وقد شهد المعرض مشاركة واسعة من الأطفال الموهوبين الذين تألقوا بأعمالهم الفنية، ونفذ ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وبرامج الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى دعم الإبداع لدى النشء وصقل مهاراتهم الفنية.