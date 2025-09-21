نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فركش تصوير "نور مكسور".. آخر حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X بعد عرض الحلقة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل صناع مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" الستار على تصوير آخر حكايات العمل الدرامي "نور مكسور"، وذلك بعد رحلة تصوير امتدت لأسابيع مكثفة ما بين مواقع مختلفة، ليُعلن فريق العمل رسميًا الانتهاء من التصوير ودخول الحلقات الأخيرة مراحل المونتاج النهائية.

وبمجرد عرض الحلقة الأولى من "نور مكسور"، أشعل العمل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر قائمة تريند X في مصر والإمارات خلال الساعات الماضية، مع تفاعل واسع من الجمهور الذي أبدى حماسه للأحداث الجديدة.

الحكاية الجديدة "نور مكسور" تأتي كمسك الختام لسلسلة حكايات المسلسل، بعد نجاح لافت للحكايات السابقة، حيث تنوعت جميعها في الأفكار والموضوعات، لكنها اشتركت في عنصر الغموض والإثارة والتشويق الذي بات العلامة المميزة للعمل.

النجوم المشاركون في "نور مكسور" كشفوا عن سعادتهم بالمشاركة في الحكاية الأخيرة، مؤكدين أن النص يحمل الكثير من المفاجآت الدرامية، وأن الحلقات ستفتح بابًا جديدًا للتأويل والنقاش بعد كل عرض، وهو ما يتماشى مع طبيعة المسلسل التي تربط بين التشويق والدراما النفسية.

كما أشاد الجمهور عبر المنصات الرقمية بقدرة صناع العمل على الحفاظ على مستوى عالٍ من الإثارة والتشويق حتى آخر حكاية، مؤكدين أن "نور مكسور" يبدو وكأنه يحمل ذروة الأحداث والخيوط المعلقة التي لطالما أثارت فضول المشاهدين في الحكايات السابقة.

ويذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يُعرض حصريًا عبر منصتي Watch It وشاهد، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقه، حتى صار واحدًا من أبرز الأعمال التي حجزت لنفسها مكانًا خاصًا في سباق الدراما هذا العام.