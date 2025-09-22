كرارة يغير جلده الفني بمسلسل رعب جديد ويكشف موقفه من دراما رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أمير كرارة عن أعماله الفنية الفترة المقبلة، ومشاركته في السباق الرمضاني 2026، وذلك خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

مسلسل أمير كرارة الجديد

وقال أمير كرارة: "بصور مسلسل 10 حلقات بس إحنا رايحين لحتة أكتر فيها رعب الناس برضو معندناش حاجة اتعملت زي دي غير حاجتين مثلا الفترة اللي فاتت، فيه رعب رايحين في سكة مختلفة غير اللي كنت شغال فيها في الأول وغير الكوميديا زي "البعبع" و"الشاطر" دا حاجة مختلفة فيها"

وإضاف كرارة: "في شوية رعب وإثارة وقصة "النداهة" حاجة أسطورية طول عمرنا كنا بنسمع عنها المرة دي هنشوفها بشكل مختلف خالص مفيش أكشن في المسلسل كله كانت تجربة مختلفة بالنسبة ليا وحاسس أنها هتعجب الناس حاجة تنزل في الشتاء تحب تتفرج عليها، حاجة مختلفة عن كل مرة".

أمير كرارة في رمضان 2026

وعن موسم رمضان أوضح أمير كرارة أنه سيشارك به قائلا: "عندي مسلسل إن شاء الله في رمضان اللي جاي بس لو حسيت أن المسلسل مش قوي أو ميلقش بالمشاهد أنا مش هشتغل قررت مش هعمل حاجة غير لما يكون المسلسل كويس والناس تنبسط بيها".

اخر اعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال أمير كرارة هو مسلسل بيت الرفاعي، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال وشارك في العمل كل من أحمد رزق، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة، عايدة رياض وآخرين.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

ودارت الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول ياسين الذي يتهم بقتل والده محمود ويصبح هاربًا من العدالة في رحلته للبحث عن قاتل والده الحقيقي، وتزداد الأمور سوء حينما يحل فاروق ابن عم ياسين محل محمود، ويصبح المتحكم في العائلة والثروة وكل شيء.