بتوقيع تامر حسين وعزيز الشافعي.. أنغام تتصدر التريند الثالث بـ "سيبتلي قلبي" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة أنغام التريند الثالث عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بأغنيتها الجديدة "سيبتلي قلبي" الذي طرحت قبل يومان فقط وقد نالت استحسان الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها لما تحمله من موضوع دائمًا يجذب انتباه الجمهور.

نجاح أغنية “سيبتلي قلبي” لـ أنغام

"سيبتلي قلبي" تقترب من نصف مليون مشاهدة في يومان

وفي سياق متصل يذكر أن الأغنية تقترب من نصف مليون مشاهدة وذلك في يومان فقط من طرحها وتحتل التريند الثالث عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



فريق عمل أغنية “سيبتلي قلبي” لـ أنغام

وأغنية "سيبتلي قلبي" هي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.





كلمات أغنية "سيبتلي قلبي" للفنانة أنغام



أنا ليه لغاية دلوقتي

إن جَت سيرتك بتأثر

ليه لغاية دلوقتي

إن جَت سيرتك بتأثر

وبحس كأني مقصر

إنى ما بسألش عليك

ليه لغاية دلوقتي

إن جت سيرتك بتأثر

ليه دلوقتي

إن جت سيرتك بتأثر

وبحس كأني مقصر

إنى ما بسألش عليك

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسى ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي بيتكسّر

بوستر أغنية سيبتلي قلبي لـ أنغام

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسى ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي

قلبي قلبي قلبي

سيبتلي قلبي قلبي قلبي

يا عيني قلبي بيتحسّر

بقى ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

وأنا مش بنساك وحياتك

وحياتي دي واقفه عليك

سبحان اللي مفكرني

سبحان اللي منسيك

بقى ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

وأنا مش بنساك وحياتك

وحياتي دي واقفه عليك

سبحان اللي مفكرني

سبحان اللي منسيك

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسي ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي بيتكسّر

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسي ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي

قلبي قلبي قلبي

سيبتلي قلبي قلبي قلبي

يا عيني قلبي بيتحسّر