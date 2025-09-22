إطلالة بسيطة وأنيقة.. درة تشعل السوشيال ميديا بالكاجوال الكلاسيكي

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث خطفت الأنظار بإطلالة كاجوال بسيطة.

أحدث ظهور لـ درة

وظهرت درة مرتدية بلوزة كت باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، في لوك كلاسيكي يعكس رشاقتها، كما اختارت مكياجًا ناعمًا اعتمد على ألوان هادئة مع تسريحة شعر أنيقة على شكل ذيل حصان.

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لـ درة

ونالت صور درة تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وأناقتها، مؤكدين أنها تعرف دائمًا كيف تجمع بين البساطة والرقي في كل ظهور لها.

عرض فيلم كدبة كل يوم لـ درة علي يانغو بلاي

ومن المقرر عرض عرض فيلم كدبة كل يوم بطولة درة وعمرو يوسف يوم الخميس المقبل على يانغو بلاي، وتضم قائمة أبطاله: دينا الشربيني، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، شيرين رضا، كريم قاسم، عبير حريري، طارق التلمساني، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، عمرو صالح، فاروق الفيشاوي، والفيلم من إخراج خالد الحلفاوي.

اخر اعمال درة

وكان أخر أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة ويعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، وايضا شاركت في فيلم "صاحبك راجل" الذي انطلق في دُور السينما بتونس في ديسمبر الماضي، والفيلم من إخراج قيس شقير. وتأليف زين العابدين المستوري، وأحمدالصيد، ويُشارك في بطولته عددٌ من الفنانين التونسيين بجانب درة، منهم: كريم الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، كوثر الباردي، يونس الفارحي.