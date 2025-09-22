نيكول سابا تتألق في حفل "موريكس دور" وتحصد جائزة أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل النجمة نيكول سابا حصد الجوائز في المهرجانات والأحداث الفنية الأقوى في العالم العربي بعد عام فني ناجح، وهذه المرة من خلال جائزة أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية ٢٠٢٥ في حفل "موريكس دور" عد دور "رقية العسكري" في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض رمضان الماضي.



وتوجت نيكول بالجائزة في الاحتفالية التي تتزامن مع اليوبيل الفضي لجوائز "موريكس دور" والتي أقيمت بصالة السفراء بكازينو لبنان بحضور فني ضخم ضم عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

جاءت الجائزة بعد الأداء المميز لنيكول سابا خلال الموسم رمضاني وتحقيقها نجاحا كبيرا بشخصية رقية العسكري في مسلسل "وتقابل حبيب" وتفاعل الجمهور مع جرعة الشر الكبيرة التي ظهرت بها الشخصية.



وأطلت نيكول بإطلالة لافتة في حفل جوائز "موريكس دور" بعد ساعات من حصولها على جائزة التميز والإبداع بمهرجان دير جيست بمصر، كما تنتظر نيكول تكريمات جديدة خلال الفترة القادمة.