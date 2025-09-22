نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف الشريف يرفع شعار "فن الحرب" في سباق رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان يوسف الشريف مؤخرا علي مسلسل جديد، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2026.

ويحمل مسلسل يوسف الشريف مبدئيا اسم "فن الحرب"، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، الذي يجدد تعاونه مع الشريف للمرة السابعة.

بدأ الثنائي مشوارهما الفني المشترك عام 2012 بمسلسل "رقم مجهول"، ثم اجتمعا في "الصياد" عام 2014، و"لعبة إبليس" عام 2015، و"كفر دلهاب" عام 2017، مسلسل "بني آدم" عام 2018، وكان آخر تعاون بينهما عام 2020 في مسلسل "النهاية".

ومن ناحية اخري، ينتظر عمرو يوسف فيلم ديربي الموت، الذي تدور احداثه في إطار تشويقي، حول منافسة رياضية مشوقة تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطًا مظلمة وجرائم غامضة.

كان آخر ظهور للفنان يوسف الشريف في الدراما الرمضانية خلال موسم 2021 بمسلسل كوفيد 25، وشاركه في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وآخرون، المسلسل تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجي.