بهذه الطريقه.. أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان احمد زاهر علي الاحتفال بتخرج بناته ملك وليلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

احمد زاهر يحتفل بتخرج ملك وليلي

وشارك زاهر صور ملك وليلي من حفلة التخرج عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب: "الحمدلله والشكر لله مليون مبروك لنور عيوني وحبايب قلبي ملك وليلي علي التخرج والتفوق شرفتوني وحسستوني بالفخر بحبكم يا احلي واشطر بنات في الدنيا"

وظهرت ملك زاهر في إحدى اللقطات مع شقيقتها الفنانة ليلى زاهر التي احتفلت هي الأخرى بتخرجها في نفس اليوم، وسط أجواء مبهجة.

أحدث اعمال ليلي زاهر

وتنتظر ليلي أحمد زاهر عرض مسلسل ولد وبنت وشايب على منصة Watch it بداية من شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في البطولة بجانبها كل من، أشرف عبد الباقي، انتصار، ونبيل عيسى ومروان المسلماني وعلاء عرفة وفادى السيد وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي، وإخراج زينة عبد الباقى.

أحدث اعمال ملك زاهر

وعرض للفنانة ملك أحمد زاهر مؤخرًا، مسلسل أزمة ثقة والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من بطولة بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، وإيهاب فهمى، محمد العمروسى، عبير منير وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد.