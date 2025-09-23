طلاق مسلم ويارا تامر يتصدر الترند.. تفاصيل الخلافات العائلية ورسائل نارية من الطرفين

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مطرب المهرجانات مسلم قبل قليل انفصاله عن زوجته يارا تامر، وذلك عبر منشور شاركه على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

مسلم يعلن طلاقه من يارا تامر

كتب مسلم في منشوره: "تم الطلاق بيني وبين مراتي بسبب مشاكل عائلية، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلّى حياتنا مليانة مشاكل أثرت على سمعتنا وكرامتنا، كان حلمها الوحيد إنها تعيش مبسوطة، وأنا مش مسامح أمي ولا إخواتي على اللي وصلوني ليه. بعد الست دي مفيش أي واحدة هتدخل حياتي تاني."

تعليق يارا تامر

من جانبها، أكدت يارا تامر خبر الانفصال عبر "ستوري" على حسابها بـ "إنستجرام"، وكتبت: "تم الطلاق رسميًا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ربنا ينتقم منكم. يمكن ماكانش المفروض أتكلم، بس كرامتي وشرفي أهم حاجة عندي أنا بعدت يمكن ترتاحوا وتسيبوني في حالي، من يوم جوازي من مسلم ومشاكلنا كلها بسبب عيلته، غير كده عمره ما زعلني وكان دايمًا في ضهري، لكن أنا اتظلمت كتير ومش مسامحة."

آخر أعمال مسلم الفنية

على الصعيد الفني، كان آخر ما قدمه مسلم أغنية "السكة اللي تودي"، بالإضافة إلى دويتو غنائي بعنوان "أنا بابا" مع المطربة بوسي. كما طرح مؤخرًا أغنية "شافوني غلط" عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع وميكس وماستر رامي المصري، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره.

بهذا الإعلان، يكون المطرب مسلم قد أسدل الستار على قصة زواج أثارت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعدما تبادل هو وزوجته السابقة تصريحات نارية حملت الكثير من الاتهامات والأسباب التي وضعت حدًا لعلاقتهما.