يسرا تستعيد ذكرى رحيل عمها هشام سليم بكلمات مؤثرة تهز القلوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

استعادت النجمة الكبيرة يسرا بحزن بالغ ذكرى رحيل عمها الفنان الراحل هشام سليم، حيث عبّرت بكلمات مؤثرة عن عمق الوجع الذي تركه غيابه في القلوب، مؤكدة أن رحيله لم يكن مجرد فقدان لفنان عظيم، بل خسارة لقريب وأخ وصديق لا يُعوّض.

وقالت يسرا في كلماتها المليئة بالشجن: وحشتنا قوي يا هشام.. غيابك وجع كبير ما بيخلصش، لكن روحك لسه منوّرة قلوبنا بالكلمة الحلوة والضحكة اللي عمرها ما هتتكرر، وهي اللي بتهوّن علينا مرارة الفراق يا حبيبي.. اللهم اجعل لك في كل دعوة رحمة، وفي كل ذكرى نور، وارزقك جنة عرضها السماوات والأرض ويجمعنا بيك في جنته.

هذا الاسترجاع من يسرا يعكس حجم العلاقة القوية التي جمعتها بالراحل هشام سليم، ليس فقط كفنان تربطها به ذكريات من الوسط الفني، بل كابن عم ارتبط معها بروابط الدم والمودة والذكريات العائلية التي لا تنسى.

ويُذكر أن هشام سليم ترك إرثًا فنيًا كبيرًا في الدراما والسينما المصرية والعربية، فقد قدّم أدوارًا متنوعة على مدار عقود، استطاع من خلالها أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير. كان مثالًا للفنان المثقف والهادئ، وصاحب حضور مميز على الشاشة وخارجها، حيث اتسم بالتواضع والصدق في حياته وأعماله.

رحل هشام سليم بجسده، لكن كلماته وضحكته وأعماله الخالدة ستبقى شاهدًا على مسيرة فنية وإنسانية استثنائية. ومع كل ذكرى لرحيله، يجدّد محبوه الدعاء له بالرحمة والمغفرة، متمنين أن يكون في جنات النعيم.

فضلا وليس أمرًا، برجاء قراءة الفاتحة على روح الحبيب والأخ والصديق الغالي هشام سليم، الذي سيظل حاضرًا في وجداننا مهما مر الزمن.