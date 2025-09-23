صلاح عبد الله يسترجع ذكريات الصداقة مع هشام سليم في ذكراه الثالثة: المهلبية بداية الحكاية

القاهرة - محمد ابراهيم -



أحيا الفنان الكبير صلاح عبد الله الذكرى الثالثة لرحيل صديقه الفنان هشام سليم، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، استرجع فيه واحدة من المواقف الإنسانية التي جمعته بالراحل. وقال عبد الله إن بداية صداقتهما تعود إلى موقف طريف ارتبط بـ"المهلبية"، والذي كان نقطة تحول في علاقتهما، ليتحول بعدها إلى واحد من أقرب أصدقائه وأحب الناس إلى قلبه.

وأضاف قائلاً: هشام كان من أنقى وأوضح الشخصيات، مش بس في الفن والشغل، لكن في الحياة كلها، وطلب من جمهوره الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه.

ويصادف اليوم الذكرى الثالثة لرحيل هشام سليم الذي غيّبه الموت في 22 سبتمبر 2022 بعد صراع مرير مع مرض السرطان. رحيل هشام لم يكن مجرد فقدان لفنان موهوب ترك بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، بل كان خسارة لإنسان حقيقي عاش حياته ببساطة وهدوء.

وكانت النجمة يسرا قد كشفت في تصريحات سابقة أن هشام كان مدركًا لقرب رحيله بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بسرطان الرئة، مؤكدة أنه قضى أيامه الأخيرة في حالة من السلام والرضا، مستسلمًا لقضاء الله بطمأنينة وهدوء.

