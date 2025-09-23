راغب علامة يثير حماس جمهوره ببوستر أغنيته الجديدة خايف من إيه

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعل السوبر ستار راغب علامة مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البوستر الرسمي لأحدث أغنياته التي تحمل عنوان خايف من إيه، عبر حسابه على إنستجرام، ليزيد من حماس جمهوره الذي ينتظر موعد طرح العمل الغنائي بفارغ الصبر، خاصة بعدما اكتفى راغب بالإعلان عن قرب إطلاق الأغنية دون تحديد اليوم الرسمي للطرح.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققه في صيف 2025 بأغنيته ترقيص، التي قدّمها بإيقاع صيفي راقص أضفى أجواء من البهجة والحيوية، حيث تعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن راوول والملحن أحمد الزعيم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمستوى إنتاج ضخم في عدة بلدان تحت إدارة المخرج زياد خوري. وقد استطاع راغب أن يحول الكليب إلى احتفالية عالمية بالرقص والطاقة الإيجابية، وهو ما جعله محط أنظار الجمهور العربي والدولي.

ولم يكن هذا العمل الوحيد الذي ميّز مسيرة راغب مؤخرًا، فقد سبق أن طرح في مايو 2024 أغنية شو عامل فيي التي حظيت بتفاعل واسع، إلى جانب أغنية التقيل تقيل التي صوّرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راوول وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد عادل، فيما أخرجتها زينة مكي وأشرفت على إخراجها أيضًا فرح علامة، لتؤكد مكانة راغب كأيقونة موسيقية تجيد التنويع بين الأنماط الغنائية وتقديم مفاجآت متجددة.

ويواصل راغب علامة في هذه الفترة تعزيز رصيده الفني بأعمال جديدة تحمل أفكارًا مبتكرة، ليبقى حاضرًا بقوة على الساحة الغنائية ويثبت أن مسيرته الممتدة لعقود ما زالت مليئة بالعطاء والتجدد، ما يجعله واحدًا من أكثر النجوم العرب حفاظًا على بريقه الفني.

