محمود حمدان يتألق في مهرجان الفضائيات العربية ويظفر بلقب أفضل مؤلف

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أجواء احتفالية مميزة، يشهد مهرجان الفضائيات العربية هذا العام حضورًا واسعًا لنجوم الفن الذين تألقوا في أعمالهم الأخيرة، حيث استطاع المؤلف محمود حمدان أن يخطف الأضواء بحصده جائزة أفضل مؤلف بتصويت الجمهور، بعد سلسلة نجاحات مميزة أثبتت موهبته وقدرته على تقديم دراما مختلفة ومؤثرة.

وقد رسّخ حمدان مكانته العام الماضي عبر مسلسلي فهد البطل والحلانجي، واللذين حققا نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي.

فهد البطل: بطولة أحمد العوضي ومجموعة كبيرة من النجوم، تناول قصة شاب صعيدي يهرب من قسوة الماضي ليبدأ حياة جديدة في منطقة شق الثعبان، قبل أن يدخل في صراع عاطفي وتجاري مع عائلة حبيبته وسط أجواء درامية مشوقة.

الحلانجي: بطولة محمد رجب، قدّم شخصية نصاب محترف يتورط في مؤامرة تقوده إلى السجن، ثم يعود ليواجه الحياة من جديد محاولًا الانتقام ممن غدروا به، وسط أحداث مليئة بالتشويق والإثارة.



ويستعد محمود حمدان للظهور بقوة في موسم رمضان 2026 عبر عمله الجديد علي كلاي، بطولة أحمد العوضي، ومن إخراج محمد عبد السلام، ليواصل مسيرته في كتابة أعمال تلفزيونية تترك بصمة واضحة في الساحة الفنية.