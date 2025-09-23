لحظة صادمة تهز ختام مهرجان بورسعيد: أرملة تيمور تيمور تنهار وتنسحب من التكريم

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي لحظة مؤثرة، حيث تم تقديم جائزة خاصة لأفضل تصوير تحمل اسم مدير التصوير الراحل تيمور تيمور.

وبينما كانت أرملته حاضرة وسط أصدقائه وزملائه من مديري التصوير، لم تستطع أن تخفي حزنها الشديد، فانهمرت دموعها على خشبة المسرح قبل أن تنهار وتنسحب تاركة التكريم لأصدقائه، الذين تسلموا الجائزة عنه بعيون يملؤها التأثر. كما عُرض فيلم توثيقي يستعرض محطات حياته وأعماله المختلفة، ليزيد الأجواء حزنًا وحنينًا.

وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين وصناع السينما، منهم سامح الصريطي، لقاء سويدان، أحمد رشوان، ميدو عادل، هاجر عفيفي، وأحمد الرافعي.

أقيمت فعاليات الختام بالمسرح الكبير بالمركز الثقافي في بورسعيد، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وبحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي، واستمرت فعاليات المهرجان على مدار خمسة أيام، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، فيما حملت الدورة اسم النجم الراحل محمود ياسين.