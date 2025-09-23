أسما إبراهيم تتألق في مهرجان الفضائيات العربية.. و"حبر سري" يحصد لقب أفضل برنامج لعام 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت قاعة كبرى في القاهرة ليلة استثنائية خلال فعاليات مهرجان الفضائيات العربية، حيث خطفت الإعلامية أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة أنيقة وساحرة ارتدت فيها فستانًا أصفر لامعًا جمع بين البساطة والرقي، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز الإعلاميات على الساحة العربية.

أسما لم تكتفِ فقط بجذب الأنظار بأناقتها، بل أضافت إلى مسيرتها نجاحًا جديدًا، بعدما تُوِّج برنامجها "حبر سري" بجائزة أفضل برنامج حواري بتصويت الجمهور ولجنة التحكيم، ليعكس حجم التأثير الكبير الذي صنعه البرنامج في الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة.

برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر شاشة القاهرة والناس، أثبت جدارته بطرح موضوعات جريئة وحوارات عميقة مع نخبة من النجوم والشخصيات العامة، ما جعله يحظى بنسبة مشاهدة عالية وتفاعل واسع من الجمهور على مختلف المنصات.

وقد أعربت أسما إبراهيم عن سعادتها البالغة بهذه الجائزة، مؤكدة أن نجاح "حبر سري" هو ثمرة جهد فريق عمل متكامل، ودعم متواصل من إدارة القناة، فضلًا عن الثقة التي منحها الجمهور. وأهدت أسما التكريم لكل المشاهدين الذين تابعوا البرنامج منذ انطلاقه، ووعدت بتقديم المزيد من الحلقات المميزة التي تحمل مفاجآت كبرى خلال الفترة المقبلة.

المهرجان الذي حضره نخبة من نجوم الفن والإعلام والدراما، جاء ليكرم كوكبة من الأسماء التي أثرت الحياة الفنية والإعلامية، وكان لأسما إبراهيم نصيب الأسد بفضل إنجازها الإعلامي اللافت، الذي جعلها تتربع على عرش البرامج الحوارية في مصر والعالم العربي.

بهذا التتويج، تؤكد أسما إبراهيم أن الإعلام الحقيقي ما زال قادرًا على تقديم محتوى يحترم عقل المشاهد ويثير اهتمامه، وأنها تسير بخطوات واثقة نحو مزيد من النجاحات، لتظل "حبر سري" علامة فارقة في مشهد البرامج الحوارية.