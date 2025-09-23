«الحدث اللي الكل بيتكلم عنه».. يارا تامر طليقة المطرب مسلم تكشف أسرار تحولها من خريجة لسوشيال ميديا مشهورة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر، وذلك من خلال خاصية “الاستوري” عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، حيث شارك متابعيه بالخبر بشكل مفاجئ، متطرقًا للأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار. ووضح مسلم أن انفصاله عن يارا جاء نتيجة خلافات عائلية أثرت بشكل كبير على علاقتهما، مشيرًا إلى أن هناك من تسبب في هذه المشكلات مما أدى إلى تعكير سمعة الطرفين بين الناس، ووصف ما حدث بأنه أثر بالسوء على الشرف والسمعة، مُضيفًا: “حسبي الله ونعم الوكيل في من كان السبب”.

واستكمل مسلم حديثه عبر “الاستوري”، معبرًا عن حزنه الشديد وامتعاضه من أفراد عائلته، إذ قال إنه لا يسامح والدته أو شقيقته أو حتى بقية أخواته على ما بدر منهم تجاهه، معتبرًا أن تصرفاتهم ساهمت في فشل علاقته بزوجته السابقة. كما أوضح أنه بعد هذا الانفصال فإنه لن يسمح بدخول أي امرأة أخرى إلى حياته في الوقت الحالي، واختتم بكلمة شكر على الظروف التي مر بها.

وفي ظل تزايد الاهتمام الجماهيري، نستعرض أبرز المعلومات عن يارا تامر، والتي برز اسمها في الآونة الأخيرة عقب إعلان الانفصال. يارا من مواليد عام 1999، تبلغ من العمر 26 عامًا، وتقيم في القاهرة. حصلت على شهادتها الجامعية من كلية السياحة والفندقة، وأصبحت واحدة من الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 783 ألف شخص عبر حسابها على إنستجرام، وتحرص بشكل مستمر على مشاركة تفاصيل حياتها اليومية وأحدث أخبارها مع متابعيها.

ارتبطت يارا ومسلم رسميًا في 20 مايو 2025، إلا أن زواجهما لم يستمر أكثر من أربعة أشهر. الجدير بالذكر أن علاقتهما لم تكن مستقرة منذ البداية، حيث سبق لهما الانفصال أثناء فترة الخطوبة، قبل أن يقررا استئناف علاقتهما مرة أخرى لاحقًا. ورغم توقعات الكثيرين باستمرار هذا الزواج، إلا أن الخلافات العائلية ألقت بظلالها عليه وأدت في النهاية لانفصالهما مجددًا.

ولم تخلُ علاقة الزوجين من إثارة الجدل، إذ كان حفل زفافهما محط انتباه رواد التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب ملابس مسلم غير التقليدية التي ظهرت في صور الاحتفال وانتشرت على منصات الإعلام. وعلى الرغم من نهاية هذه العلاقة خلال فترة قصيرة، إلا أن الحديث عن أسباب الانفصال ما زال يتصدر النقاشات بين الجمهور، لا سيما بعد تصريحات مسلم بشأن تأثير تدخل العائلة، وخاصة دوره السلبية لشقيقته ووالدته في انفصالهما.

تواصل يارا حالياً التركيز على نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستثمر حضورها الرقمي في التفاعل مع جمهورها وتقديم محتوى متنوع. ويبدو أن حياتها ستواصل جذب الاهتمام، خاصة في ضوء شهرتها الواسعة وتأثيرها المتنامي كواحدة من المؤثرات الشابات على الإنترنت في مصر. من جانب آخر، تبقى قصة انفصالها عن مسلم واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، في انتظار ما سيحمله المستقبل لكلا الطرفين.