أعلن النجم مصطفى قمر عن استعداده لإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "قمر 25"، والذي يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمى ومحمد عبيه وغيرهم، ويأتي الألبوم محملًا بالعديد من المفاجآت الموسيقية التي تعكس تنوعًا كبيرًا في الألوان الغنائية.

اغاني ألبوم “قمر 25”



ومن المقرر أن يتم طرح 14 أغنية من الألبوم خلال العام الجاري، على أن تُستكمل باقي الأغاني وعددها 11 في صيف 2026، ويقدم قمر خلال الألبوم مزيجًا من الألحان والأفكار الجديدة التي يراهن عليها لإرضاء جمهوره، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم كل ما هو مختلف ومبتكر في عالم الموسيقى.

الوش الأول من ألبوم “قمر 25”

ويبدأ مصطفى قمر أولى خطوات إطلاق الألبوم بطرح 3 أغانٍ يوم 30 سبتمبر الجاري، وهي: "حبة استجمام" و"اللي كبرناه" و"أصل الكلام"، وكل أغنية تحمل طابعًا خاصًا من حيث الفكرة والمضمون، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو ريليكس.



مفاجآت مصطفى قمر في ألبومه الجديد “قمر 25”

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغانٍ، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.



مصطفى قمر بلوك جديد في ألبوم “قمر 25”

وطرح النجم مصطفى قمر بوستلار ألبومه الجديد الذى يحمل إسم قمر 25، وظهر من خلاله بلوك جديد نال اعجاب جمهوره.

