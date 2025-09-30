نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: أي مبادرة تعيد جميع الأسرى إلى ديارهم يجب الترحيب بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن أي مبادرة تعيد جميع الأسرى إلى ديارهم يجب الترحيب بها.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".