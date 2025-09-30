نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مارسيليا وأياكس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي مع نظيره فريق أياكس امستردام الهولندي اليوم الثلاثاء الموافق 30/9/2025 في لقاء هام بينهم بستاد فيلودروم ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة مارسيليا وأياكس امستردام
وتنطلق صافرة بداية مباراة مارسيليا وأياكس امستردام مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وأياكس امستردام
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.