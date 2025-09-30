الارشيف / الرياضة

موعد مباراة مارسيليا وأياكس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي مع  نظيره فريق أياكس امستردام الهولندي اليوم الثلاثاء الموافق 30/9/2025 في لقاء هام بينهم بستاد فيلودروم ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مارسيليا وأياكس امستردام

وتنطلق صافرة بداية مباراة مارسيليا وأياكس امستردام مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وأياكس امستردام

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

