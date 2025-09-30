نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي مع نظيره فريق بودو جليمت النرويجي اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد اسبميرا ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة توتنهام وبودو جليمت

وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة توتنهام وبودو جليمت مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبودو جليمت

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

