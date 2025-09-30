الارشيف / الرياضة

موعد مباراة توتنهام وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي مع  نظيره فريق بودو جليمت النرويجي اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد اسبميرا ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة توتنهام وبودو جليمت

وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة توتنهام وبودو جليمت مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبودو جليمت

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

