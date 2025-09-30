نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي مع نظيره فريق بودو جليمت النرويجي اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد اسبميرا ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة توتنهام وبودو جليمت
وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة توتنهام وبودو جليمت مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبودو جليمت
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.