عاجل ـ مدبولي خلال جولته بالمنوفية: المكتبات المتنقلة تجسد العدالة الثقافية وتفتح آفاق المعرفة للأطفال

أحمد جودة - القاهرة

خلال جولته اليوم بمحافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا التابعة لمركز أشمون، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة وإتاحة المعرفة في مختلف القرى والمناطق النائية.

العدالة الثقافية وبناء الإنسان

أكد رئيس الوزراء أن نموذج المكتبات المتنقلة يسهم في تنفيذ خطط الدولة لبناء الإنسان معرفيًا، حيث يعكس فكرة "العدالة الثقافية" من خلال وصول الثقافة إلى القرى البعيدة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء، بالإضافة إلى توسيع آفاق الأطفال للتعلم والإبداع خارج البيئة التقليدية.

مكتبة متنقلة بـ600 كتاب

واستمعت الجولة إلى شرح من الدكتورة أميرة الصاوي، أخصائي الإعلام والصحافة بمكتب شئون النواب بديوان عام محافظة المنوفية، التي أوضحت أن المكتبة المتنقلة تضم نحو 600 كتاب بالعربية ولغات أخرى في موضوعات متنوعة، وتستهدف القرى التي تفتقر إلى المكتبات أو المراكز الثقافية.

برنامج شهري وخدمات للأطفال

أشارت الصاوي إلى أن المكتبة تعمل وفق برنامج شهري منتظم، وتقدم خدماتها الثقافية والفنية لأبناء الريف، خاصة الأطفال حتى سن الخامسة عشرة، حيث تتيح ورش قراءة حرة، مسابقات، ومناقشات ثقافية، بجانب خدمات الاستعارة الخارجية لأعضاء مكتبات مصر العامة.

ورش فنية وتجهيزات حديثة

وأضافت أن أنشطة المكتبة لا تقتصر على القراءة، بل تشمل ورش الرسم والتلوين والتشكيل بالصلصال والطباعة، لاكتشاف ورعاية المواهب. كما تضم المكتبة شاشة عرض داخلية لأفلام وثائقية، وخدمة إنترنت، ووحدة صوت، وأثاث للاطلاع، بجانب تقنية GPS لتسهيل الحركة والتنقل.